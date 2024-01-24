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Лидеры Турции и Ирана обсудят в Анкаре двусторонние отношения и ситуацию в Газе

Лидеры Турции и Ирана обсудят в Анкаре двусторонние отношения и ситуацию в Газе Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в Турцию с официальным визитом для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В регионе
24 января 2024 г. 02:09
Лидеры Турции и Ирана обсудят в Анкаре двусторонние отношения и ситуацию в Газе

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в Турцию с официальным визитом для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.

Согласно информации, в рамках визита в Анкаре под председательством президентов двух стран состоится восьмое заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном.

"Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси посетит Турцию с официальным визитом 24 января 2024 года по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На заседании совета будут рассмотрены все аспекты отношений между Турцией и Ираном и обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для углубления двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров лидеры двух стран обменяются мнениями по текущим региональным и глобальным вопросам, в частности, обсудят ситуацию в секторе Газа.

По итогам заседания также планируется подписание различных двусторонних соглашений.

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