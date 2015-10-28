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    Лидеры террористической РПК сбежали из Кандиля на север Сирии

    20 батальонов, состоящих из 6 тысяч спецназовцев турецкой армии, провели операцию на горе Икияка в Юксекова в провинции Хаккари

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Один из лидеров террористической группировки РПК  Мурат Карайылан сбежал с гор Кандиля, расположенных на границе Турции с Ираком и Ираном, на север Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 20 батальонов, состоящих из 6 тыс. спецназовцев турецкой армии, провели антитеррористическую операцию на горе Икияка в районе Юксекова провинции Хаккари.

    Распространена информации о завершении операций в турецкой части горы Кандиль.

    Согласно информации, террористическая группировка получила сильный удар, по этой причине лидеры РПК, включая М.Карайылана, сбежали на север Сирии. 

    Горы Икикая служили для террористов местом укрытия и хранения боеприпасов. Эти склады и пещеры были уничтожены. 90 процентов этих гор очищены от террористов. 

    По информации, М.Карайылан, дав поручения террористам, сбежал на север. 

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