Лидеры террористической РПК сбежали из Кандиля на север Сирии

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Один из лидеров террористической группировки РПК Мурат Карайылан сбежал с гор Кандиля, расположенных на границе Турции с Ираком и Ираном, на север Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 20 батальонов, состоящих из 6 тыс. спецназовцев турецкой армии, провели антитеррористическую операцию на горе Икияка в районе Юксекова провинции Хаккари.

Распространена информации о завершении операций в турецкой части горы Кандиль.

Согласно информации, террористическая группировка получила сильный удар, по этой причине лидеры РПК, включая М.Карайылана, сбежали на север Сирии.

Горы Икикая служили для террористов местом укрытия и хранения боеприпасов. Эти склады и пещеры были уничтожены. 90 процентов этих гор очищены от террористов.

По информации, М.Карайылан, дав поручения террористам, сбежал на север.