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Лидеры Таджикистана и Китая приняли заявление о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Лидеры Таджикистана и Китая приняли заявление о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в узком и расширенном форматах подписали в Душанбе Совместное заявление о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
В регионе
5 июля 2024 г. 17:41
Лидеры Таджикистана и Китая приняли заявление о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в узком и расширенном форматах подписали в Душанбе Совместное заявление о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония подписания проходит во Дворце наций.

Лидер КНР прибыл накануне в Душанбе с государственным визитом. В рамках визита состоялись переговоры с Рахмоном в узком и расширенном форматах. Также запланирована церемония открытия новых зданий правительства и парламента Таджикистана, построенных при финансировании китайской стороны. Визит Си Цзиньпина завершится 6 июля.

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