Лидеры Таджикистана и Китая приняли заявление о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в узком и расширенном форматах подписали в Душанбе Совместное заявление о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в узком и расширенном форматах подписали в Душанбе Совместное заявление о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония подписания проходит во Дворце наций.

Лидер КНР прибыл накануне в Душанбе с государственным визитом. В рамках визита состоялись переговоры с Рахмоном в узком и расширенном форматах. Также запланирована церемония открытия новых зданий правительства и парламента Таджикистана, построенных при финансировании китайской стороны. Визит Си Цзиньпина завершится 6 июля.