Лидеры стран СНГ обсудят борьбу с коронавирусом

Лидеры стран СНГ проведут сегодня саммит, одной из основных тем которого станет противодействие распространению коронавируса.

Лидеры стран СНГ проведут сегодня саммит, одной из основных тем которого станет противодействие распространению коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

На саммите планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях. Также будут рассматриваться вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

"По итогам заседания будет утверждена актуализированная концепция дальнейшего развития СНГ, приняты совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов", - сообщили в Кремле.