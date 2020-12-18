Лидеры стран СНГ обсудят борьбу с коронавирусом

Лидеры стран СНГ проведут сегодня саммит, одной из основных тем которого станет противодействие распространению коронавируса.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, мероприятие пройдет в формате видеоконференции.
На саммите планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях. Также будут рассматриваться вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.
"По итогам заседания будет утверждена актуализированная концепция дальнейшего развития СНГ, приняты совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов", - сообщили в Кремле.