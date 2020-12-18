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Лидеры стран СНГ обсудят борьбу с коронавирусом

Лидеры стран СНГ обсудят борьбу с коронавирусом Лидеры стран СНГ проведут сегодня саммит, одной из основных тем которого станет противодействие распространению коронавируса.
В регионе
18 декабря 2020 г. 02:27
Лидеры стран СНГ обсудят борьбу с коронавирусом

Лидеры стран СНГ проведут сегодня саммит, одной из основных тем которого станет противодействие распространению коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

На саммите планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях. Также будут рассматриваться вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

"По итогам заседания будет утверждена актуализированная концепция дальнейшего развития СНГ, приняты совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов", - сообщили в Кремле.

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