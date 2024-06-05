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Лидеры стран ШОС соберутся в Астане в июле

Лидеры стран ШОС соберутся в Астане в июле Главы государств-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на предстоящем 3-4 июля саммите в столице Казахстана планируют обсудить вопросы политики, торговли и культуры.
В регионе
5 июня 2024 г. 11:32
Лидеры стран ШОС соберутся в Астане в июле

Главы государств-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на предстоящем 3-4 июля саммите в столице Казахстана планируют обсудить вопросы политики, торговли и культуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"3-4 июля 2024 года в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Главы государств-членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия", - говорится в тексте.

Кроме того, ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

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Версия на английском языке Leaders of SCO countries to gather in Astana in July

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