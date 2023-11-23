Лидеры стран ОДКБ подписали в Минске декларацию и несколько документов

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на состоявшейся в Минске встрече на высшем уровне подписали документы, направленные на усовершенствование работы организации, и совместную декларацию.

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на состоявшейся в Минске встрече на высшем уровне подписали документы, направленные на усовершенствование работы организации, и совместную декларацию.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Участники саммита подписали в том числе решения Совета "О мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ", "О положении об объединенном пресс-центре ОДКБ", "О начальнике Объединенного штаба ОДКБ", "Об учреждении медали "Вместе к миру" и т.д.

На заседание Совета ОДКБ в Минске приняли участие пять из шести стран-участниц организации: президенты России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. На саммит не приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян.