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Лидеры стран ОТГ обсудят в Казахстане важные региональные вопросы

Лидеры стран ОТГ обсудят в Казахстане важные региональные вопросы 3 ноября в Казахстане состоится 10-ый юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), в рамках которого лидеры этих стран проведут обмен мнениями о политических и экономических событиях в регионе и за его пределами.
В регионе
2 ноября 2023 г. 14:28
Лидеры стран ОТГ обсудят в Казахстане важные региональные вопросы

3 ноября в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), в рамках которого лидеры этих стран проведут обмен мнениями о политических и экономических событиях в регионе и за его пределами.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ОТГ.

Саммит пройдет под лозунгом "Тюркский век" и станет важной площадкой для обсуждения обширной повестки дня организации на высшем уровне.

"Лидеры примут решения по важнейшим вопросам, заключат соглашения и утвердят официальные документы, касающиеся проектов ОТГ в таких областях, как экономика, торговля, транспорт и таможенное дело", - подчеркнули в пресс-службе.

По итогам саммита председательство в ОТГ перейдет от Узбекистана к Казахстану. Главы государств подпишут Астанинский акт и Декларацию Астанинского саммита, а также ряд соответствующих резолюций.

В прошлом году саммит ОТГ прошел в Самарканде (Узбекистан).

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Версия на английском языке Leaders of OTS countries to mull important regional issues in Kazakhstan

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