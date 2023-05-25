О нас

Лидеры стран-членов ЕАЭС сегодня обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере

Лидеры стран-членов ЕАЭС сегодня обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере Сегодня президенты стран ЕАЭС встретятся в Москве в рамках ежегодного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Председательствовать на встрече будет президент России Владимир Путин.
В регионе
25 мая 2023 г. 11:59
Лидеры стран-членов ЕАЭС сегодня обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере

Сегодня президенты стран ЕАЭС встретятся в Москве в рамках ежегодного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Председательствовать на встрече будет президент России Владимир Путин.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В повестку дня включены вопросы, касающиеся энергетической, продовольственной безопасности, а также финансовой и технологической независимости государств-членов ЕАЭС.

Среди других вопросов - ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и другие.

Главы государств запланировали обсуждение вопросов международной деятельности Союза и расширения торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.

Президенты Беларуси, Казахстана и Кыргызстана прибыли в Москву накануне и приняли участие в работе II Евразийского экономического форума. Премьер-министр Армении прибыл для участия в мероприятиях ЕАЭС сегодня.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
В Азербайджане в пакет ОМС предлагается включить операции по удалению опухоли мозга
В Азербайджане в пакет ОМС предлагается включить операции по удалению опухоли мозга
19 мая 2023 г. 15:51
В Вильнюсе прошла встреча президентов Азербайджана и Литвы в расширенном составе
ФотоВ Вильнюсе прошла встреча президентов Азербайджана и Литвы в расширенном составе
22 мая 2023 г. 15:15
Аль-Наср победил Аль-Шабаб, отыгравшись с 0:2, Роналду забил решающий гол
"Аль-Наср" победил "Аль-Шабаб", отыгравшись с 0:2, Роналду забил решающий гол
24 мая 2023 г. 01:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi