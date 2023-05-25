Лидеры стран-членов ЕАЭС сегодня обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере

Сегодня президенты стран ЕАЭС встретятся в Москве в рамках ежегодного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Председательствовать на встрече будет президент России Владимир Путин.

Сегодня президенты стран ЕАЭС встретятся в Москве в рамках ежегодного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Председательствовать на встрече будет президент России Владимир Путин.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В повестку дня включены вопросы, касающиеся энергетической, продовольственной безопасности, а также финансовой и технологической независимости государств-членов ЕАЭС.

Среди других вопросов - ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и другие.

Главы государств запланировали обсуждение вопросов международной деятельности Союза и расширения торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.

Президенты Беларуси, Казахстана и Кыргызстана прибыли в Москву накануне и приняли участие в работе II Евразийского экономического форума. Премьер-министр Армении прибыл для участия в мероприятиях ЕАЭС сегодня.