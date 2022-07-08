Лидеры стран Центральной Азии встретятся 21 июля

Консультативная встреча лидеров пяти центральноазиатских государств состоится в Кыргызстане, в городе Чолпон-ата на берегу озера Иссык-Куль, 21 июля.

Консультативная встреча лидеров пяти центральноазиатских государств состоится в Кыргызстане, в городе Чолпон-ата на берегу озера Иссык-Куль, 21 июля.

Как сообщает Report, cаммит глав государств ЦА – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана пройдет уже в четвертый раз. Третья Консультативная встреча проходила в августе 2021 года в Туркменистане, в Авазе, на берегу Каспийского моря.

Тогда главы государств поручили внешнеполитическим ведомствам завершить работу по согласованию проекта Дорожной карты по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы.

Также было поручено подготовить к подписанию на следующей консультативной встрече Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития региона, поскольку, как отметили лидеры стран ЦА, сейчас самое главное – это дружба, сотрудничество и стабильность в регионе.

Первый саммит глав государств ЦА прошел в марте 2018 года в столице Казахстана Нур-Султане, второй — в ноябре 2019 года в Ташкенте.