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Лидеры США и Турции обсудили региональную повестку

Лидеры США и Турции обсудили региональную повестку Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Джозеф Байден провели телефонный разговор.
В регионе
2 августа 2024 г. 01:11
Лидеры США и Турции обсудили региональную повестку

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Джозеф Байден провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"Лидеры Турции и США в ходе разговора обсудили двусторонние отношения, ситуацию в секторе Газа, региональную и международную повестки. Президент Турции подчеркнул, что не согласен с последними шагами Израиля", - отмечается в пресс-релизе.

Эрдоган, как сообщается, также заявил, что Турция "делает все возможное для улучшения турецко-американских отношений во всех областях и будет продолжать это делать впредь".

Байден в свою очередь поблагодарил Эрдогана за его усилия по проведению обмена заложниками, который состоялся в четверг в аэропорту Анкары. Ранее сообщалось, что был проведен обмен 26 человек, находившихся в тюрьмах 7 стран, операция координировалась Национальной разведывательной организацией Турции.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Bayden arasında telefon danışığı olub

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