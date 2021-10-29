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Лидеры США, Германии, Франции и Великобритании проведут встречу по Ирану

Лидеры США, Германии, Франции и Великобритании проведут встречу по Ирану Главы США, Франции, Германии и Великобритании проведут 30 октября на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме встречу, посвященную вопросу возобновления переговоров по иранской ядерной сделке.
В регионе
29 октября 2021 г. 02:54
Лидеры США, Германии, Франции и Великобритании проведут встречу по Ирану

Главы США, Франции, Германии и Великобритании проведут 30 октября на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме встречу, посвященную вопросу возобновления переговоров по иранской ядерной сделке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"У него (президента США Джо Байдена) будет возможность провести посвященную Ирану встречу с... лидерами Германии, Франции и Великобритании, чтобы обсудить, на каком этапе мы находимся относительно попыток возобновить переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - сказал Салливан на брифинге на борту самолета главы администрации США, который отправился в Европу для участия в саммите G20 в Риме и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго.

"Это возможность тесно на уровне лидеров координироваться с нашими ключевыми европейскими партнерами по общей позиции на переговорах по мере того, как мы работаем над их возобновлением", - добавил он. По словам Салливана, стороны также обсудят нынешнюю ситуацию с ядерной программой Ирана. "Очевидно, что мы все серьезно обеспокоены относительно прогресса этой программы с тех пор, как... они (Иран) начали действовать вне ограничений, налагаемых СВПД", - отметил помощник Байдена.

Салливан сообщил, что США еще не делают однозначный вывод о готовности Тегерана вернуться на переговоры по СВПД по иранской ядерной программе в Вене, американская сторона готова к этим встречам.

Его спросили, считают ли США, что Иран готов вернуться к переговорам, выдвигают ли они предварительные условия для этого. "Мне пока не совсем ясно, готов ли Иран вернуться к переговорам. Мы слышали позитивные сигналы о том, что они готовы. Но я думаю, что мы должны подождать и посмотреть, когда и появятся ли они вообще за столом переговоров. Мы готовы добросовестно вести переговоры о возвращении к взаимному соблюдению СВПД", - отметил Салливан.

"Мы надеемся, что и они (Иран) тоже (готовы к переговорам)", - добавил он.

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