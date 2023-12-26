Лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф, где пройдет неформальный саммит

Лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ), которые в Санкт-Петербурге принимают участие в неформальном саммите объединения, приехали в музей-заповедник "Петергоф".
Как передает Report, об этом сообщил ТАСС.
Традиционный неформальный саммит лидеров СНГ во вторник начался не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга.
В Петергофе лидеры планируют осмотреть Большой Петергофский дворец. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
Напомним, 26 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ.