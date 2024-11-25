Лидеры СДПГ единогласно выдвинули кандидатуру Шольца на пост канцлера

Правление социал-демократической партии Германии приняло единогласное решение выдвинуть кандидатуру нынешнего канцлера Олафа Шольца на второй срок.

Правление социал-демократической партии Германии приняло единогласное решение выдвинуть кандидатуру нынешнего канцлера Олафа Шольца на второй срок.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал N-Tv.

"Правление СПДГ единогласно выдвинуло Шольца в качестве кандидата на пост канцлера", - сообщил телеканал.

Министр обороны страны Борис Писториус отказался от участия в борьбе за выдвижение кандидатом в канцлеры от партии. В минувший вторник издание со ссылкой на источники в СДПГ сообщило, что в партии зреет протест против выдвижения кандидатуры Шольца на второй срок. Шольц ранее неоднократно заявлял о своих намерениях баллотироваться.