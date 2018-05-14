Лидеры России и Армении встретятся в Сочи

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут двустороннюю встречу в понедельник в Сочи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, переговоры запланированы на "полях" саммита ЕАЭС.

Помощник президент РФ Юрий Ушаков пояснил, что на встрече 14 мая‬ стороны могут обсудить актуальные вопросы региональной безопасности, а также ключевые вопросы двусторонней повестки.

По словам Ушакова, это первый контакт с премьером Армении, и он сам по себе важен с той точки зрения, что руководители двух государств познакомятся друг с другом.

Помощник президента России не считает, что сразу же будет очень глубокое обсуждение всех тем двустороннего сотрудничества, "но какие-то темы будут затронуты, какие-то вопросы будут прояснены, в том числе с учетом известных высказываний господина Пашиняна по поводу сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ и так далее".