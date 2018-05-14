Лидеры России и Армении встретятся в Сочи

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут двустороннюю встречу в понедельник в Сочи.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, переговоры запланированы на "полях" саммита ЕАЭС.
Помощник президент РФ Юрий Ушаков пояснил, что на встрече 14 мая стороны могут обсудить актуальные вопросы региональной безопасности, а также ключевые вопросы двусторонней повестки.
По словам Ушакова, это первый контакт с премьером Армении, и он сам по себе важен с той точки зрения, что руководители двух государств познакомятся друг с другом.
Помощник президента России не считает, что сразу же будет очень глубокое обсуждение всех тем двустороннего сотрудничества, "но какие-то темы будут затронуты, какие-то вопросы будут прояснены, в том числе с учетом известных высказываний господина Пашиняна по поводу сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ и так далее".
News DepartmentАвтор новости
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