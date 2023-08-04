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Лидеры РФ и африканских стран просят ООН принять шаги по экспорту зерна и удобрений из РФ

Лидеры РФ и африканских стран просят ООН принять шаги по экспорту зерна и удобрений из РФ Конкретные шаги ООН по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений позволит возобновить полную реализацию "черноморской пакетной инициативы".
В регионе
4 августа 2023 г. 12:14
Лидеры РФ и африканских стран просят ООН принять шаги по экспорту зерна и удобрений из РФ

Конкретные шаги ООН по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений позволит возобновить полную реализацию "черноморской пакетной инициативы".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в совместном заявлении президента России и лидеров африканских стран-участниц мирной миссии по Украине.

Они призвали ООН, в частности генсека организации Антониу Гутерриша принять "необходимые меры, чтобы высвободить 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Европейского союза, для немедленной и безвозмездной поставки в африканские страны".

Относительно украинского кризиса в заявлении говорится о том, что достигнут прогресс касательно гуманитарных вопросов, в частности связанных с правами детей в зонах боевых действий и обменов пленными между Россией и Украиной.

Лидеры РФ и африканских стран отметили, что гуманитарные усилия будут приносить дальнейшие результаты.

"Лидеры договорились продолжить диалог по Африканской мирной инициативе, чтобы открыть путь к миру", - сказано в заявлении.

Отметим, что Путин провел встречу с участниками африканской мирной миссии в конце июля на полях состоявшегося в Санкт-Петербурге саммита Россия-Африка. Как позднее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по итогам переговоров российская сторона подготовила проект заявления, который был передан делегации ЮАР до ее отъезда из Петербурга.

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