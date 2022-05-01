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Лидеры нескольких стран могут посетить Россию

Лидеры нескольких стран могут посетить Россию Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о готовности организовать визит лидеров ряда государств, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в Россию для урегулирования ситуации на Украине.
В регионе
1 мая 2022 г. 20:44
Лидеры нескольких стран могут посетить Россию

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о готовности организовать визит лидеров ряда государств, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в Россию для урегулирования ситуации на Украине.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Венесуэла находится в хороших отношениях с Россией. Как Бразилия, так и Венесуэла заявили, что война должна быть остановлена. Президент Бразилии сказал, что если президенту Эрдогану это будет выгодно, он может организовать совместный с лидерами ряда стран визит в Москву. Мы сказали, что хотели бы внести свой вклад в эти усилия. Мы проработаем этот вопрос и дадим ответ", - приводит слова главы МИД газета Sabah.

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