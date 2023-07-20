Лидеры Израиля и Палестины посетят Турцию

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на следующей неделе посетят с визитом Турцию с разницей в три дня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Государства Палестина Махмуд Аббас на следующей неделе посетят с визитом Турцию с разницей в три дня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

"В течение одной недели президент Реджеп Тайип Эрдоган примет в Турции по отдельности президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Лидеры, которые прибудут в нашу страну по приглашению президента Эрдогана, обменяются мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам", - говорится в сообщении.

Аббас прибудет в Турцию 25 июля, а Нетаньяху - 28 июля.