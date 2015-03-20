Лидеры Европы договорились о подходе к странам Восточного партнерства

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Лидеры стран-членов ЕС договорились о дифференцированном подходе к странам-членам Восточного партнерства, Евросоюз сделает упор на укрепление государственных институтов партнеров. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в итоговом документе Саммита ЕС по международным вопросам.

"ЕС полностью привержен Восточному партнерству. Он укрепит отношения со всеми шестью партнерами дифференцированным образом. Особые усилия должны быть уделены усиленному сотрудничеству в сфере государственного строительства, контактов между людьми, рыночным возможностям и взаимосвязям", — заявили лидеры ЕС.

ЕС также "ожидает скорейшей ратификации всеми странами-членами соглашений об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Грузией, Молдовой и Украиной".

В программу Восточного партнерства, запущенную ЕС в 2009 году, входят Азербайджан, Армения, Грузия, Украина, Молдова и Беларусь.