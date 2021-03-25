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Лидеры ЕС заявили о готовности к сотрудничеству с Турцией

Лидеры ЕС заявили о готовности к сотрудничеству с Турцией Евросоюз готов к “поэтапному, соразмерному и обратимому” взаимодействию с Турцией для расширения сотрудничества в областях, представляющих общий интерес.
В регионе
25 марта 2021 г. 23:07
Лидеры ЕС заявили о готовности к сотрудничеству с Турцией

Евросоюз готов к “поэтапному, соразмерному и обратимому” взаимодействию с Турцией для расширения сотрудничества в областях, представляющих общий интерес.

Как передает Report, об этом говорится в декларации по итогам саммита лидеров ЕС.

Лидеры ЕС призвали Европейский совет изучить способы обновления Таможенного союза с Турцией и активизировать обсуждение с Анкарой текущие трудности в его имплементации.

В Брюсселе готовы начать “диалог на высоком уровне с Турцией по вопросам, представляющим взаимный интерес”, таким как борьба с терроризмом, общественное здравоохранение и климат.

Участники саммита также подчеркнули необходимость укрепления связей с Турцией в сфере контроля за миграцией.

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