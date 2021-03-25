Лидеры ЕС заявили о готовности к сотрудничеству с Турцией

Евросоюз готов к “поэтапному, соразмерному и обратимому” взаимодействию с Турцией для расширения сотрудничества в областях, представляющих общий интерес.
Лидеры ЕС призвали Европейский совет изучить способы обновления Таможенного союза с Турцией и активизировать обсуждение с Анкарой текущие трудности в его имплементации.
В Брюсселе готовы начать “диалог на высоком уровне с Турцией по вопросам, представляющим взаимный интерес”, таким как борьба с терроризмом, общественное здравоохранение и климат.
Участники саммита также подчеркнули необходимость укрепления связей с Турцией в сфере контроля за миграцией.