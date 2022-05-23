Лидеры Азербайджана и Армении обсудили делимитацию границ

22 мая в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, где стороны договорились о начале работы комиссии по

22 мая в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, где стороны договорились о начале работы комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в заявлении для печати по итогам встречи, проведенной в Брюсселе с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

«В ближайшие дни на межгосударственной границе состоится первое совместное заседание Пограничных комиссий. В нем будут рассмотрены все вопросы, связанные с делимитацией границы и как лучше всего обеспечить стабильную ситуацию», - сказал Ш.Мишель.