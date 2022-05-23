О нас

Лидеры Азербайджана и Армении обсудили делимитацию границ

Лидеры Азербайджана и Армении обсудили делимитацию границ 22 мая в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, где стороны договорились о начале работы комиссии по
В регионе
23 мая 2022 г. 03:25
Лидеры Азербайджана и Армении обсудили делимитацию границ

22 мая в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, где стороны договорились о начале работы комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в заявлении для печати по итогам встречи, проведенной в Брюсселе с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

«В ближайшие дни на межгосударственной границе состоится первое совместное заседание Пограничных комиссий. В нем будут рассмотрены все вопросы, связанные с делимитацией границы и как лучше всего обеспечить стабильную ситуацию», - сказал Ш.Мишель.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan liderləri sərhədlərin delimitasiyası məsələsini müzakirə ediblər

Другие новости из категории

В Иране застрелили офицера элитных частей ВС страны
ФотоВ Иране застрелили офицера элитных частей ВС страны
22 мая 2022 г. 22:44
Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО
Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО
22 мая 2022 г. 21:34
Началась встреча Пашиняна с Шарлем Мишелем один на один
Началась встреча Пашиняна с Шарлем Мишелем один на один
22 мая 2022 г. 20:46
Турция заявила, что в стране нет случаев заражения оспой обезьян
Турция заявила, что в стране нет случаев заражения оспой обезьян
22 мая 2022 г. 19:28
Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
22 мая 2022 г. 18:57
Правительство Турции завтра обсудит вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО
Правительство Турции завтра обсудит вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО
22 мая 2022 г. 18:19
Посла США вызвали в МИД Турции
Посла США вызвали в МИД Турции
22 мая 2022 г. 17:55
В рамках операции Pençe-Kaplan нейтрализованы террористы РКК
В рамках операции Pençe-Kaplan нейтрализованы террористы РКК
22 мая 2022 г. 17:50
Президент Польши предложил Украине заключить новый договор
Президент Польши предложил Украине заключить новый договор
22 мая 2022 г. 16:53
Акиф Чагатай Кылыч: Азербайджан пытается нормализовать отношения с Арменией
Акиф Чагатай Кылыч: Азербайджан пытается нормализовать отношения с Арменией
22 мая 2022 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi