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Лидеры 37 стран-участниц коалиции по спецтрибуналу над РФ провели дистанционный саммит

Лидеры 37 стран-участниц коалиции по спецтрибуналу над РФ провели дистанционный саммит Лидеры 37 стран-участниц коалиции (Core Group) по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины 9 мая провели встречу, где подтвердили поддержку идеи создания такого механизма.
В регионе
9 мая 2023 г. 21:23
Лидеры 37 стран-участниц коалиции по спецтрибуналу над РФ провели дистанционный саммит

Лидеры 37 стран-участниц коалиции (Core Group) по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины 9 мая провели встречу, где подтвердили поддержку идеи создания такого механизма.

Как передает Report, об этом заявили в Офисе президента Украины и МИД.

К саммиту под председательством президента Владимира Зеленского присоединились представители 37 государств-участников коалиции.

"Саммит продемонстрировал единство Коалиции и доказал, что ответственность высшего руководства России за преступление агрессии неизбежна. Все участники единогласно подтвердили поддержку привлечения высшего политического и военного руководства России к ответственности за развязывание агрессивной войны против Украины", – отмечается в коммюнике.

По итогам страны-участницы коалиции приняли совместное заявление, где поддерживают идею создания такого механизма правосудия.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая 9 мая находится с визитом в Киеве, присутствовала лично.

"ЕС поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ. Как первый шаг к этому, мы должны собирать, хранить и анализировать доказательства. Для этого создается Международный центр расследования преступления агрессии против Украины", – отметила она после встречи.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya üzərində xüsusi tribunal üzrə koalisiyaya daxil olan 37 ölkənin liderləri distant sammit keçiriblər

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