Лидеры стран СНГ выступили против девальвации роли народов Содружества в Победе

Главы государств - участников СНГ осудили любые попытки фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль народов СНГ в победе над фашизмом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом они заявили в Обращении к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Соответствующее обращение распространил Узбекистан, председательствующий в СНГ.

"Мы - главы государств Содружества - призываем мировое сообщество решительно противостоять реабилитации идеологии нацизма, в том числе возведению памятников и мемориалов, пропаганде расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости во всех ее формах и проявлениях", - отмечается в обращении.

Лидеры стран СНГ считают, что в современном мире уроки той страшной войны должны оставаться для всего прогрессивного человечества "моральным ориентиром и движущей силой, побуждающими к активным действиям против дискриминации и агрессивного национализма".

Главы государств выступают "за возобновление широкого международного диалога, направленного на укрепление системы международной безопасности и доверия между государствами для предотвращения и устранения угрозы миру".

"Считаем, что действия государств по укреплению собственной безопасности не должны приводить к формированию разделительных линий, порождать недоверие, вражду, напряженность и конфронтацию в мире и осуществляться за счет безопасности других стран", - говорится в обращении.