Лидер Туркменистана провел двусторонние встречи с главами каспийской "пятерки"

Президент Туркменистана в рамках VI саммита глав прикаспийских государств провел двусторонние встречи с коллегами по каспийской "пятерке".

Президент Туркменистана в рамках VI саммита глав прикаспийских государств провел двусторонние встречи с коллегами по каспийской "пятерке".

Как передает Report, переговоры прошли тет-а-тет с президентами Казахстана, Ирана, Азербайджана и России - Касым-Жомартом Токаевым, Ибрагимом Раиси, Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, по итогам переговоров ожидается принятие коммюнике Каспийского саммита, в котором будут изложены согласованные позиции по дальнейшему развитию сотрудничества.