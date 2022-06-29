О нас

Лидер Туркменистана провел двусторонние встречи с главами каспийской "пятерки"

Лидер Туркменистана провел двусторонние встречи с главами каспийской "пятерки" Президент Туркменистана в рамках VI саммита глав прикаспийских государств провел двусторонние встречи с коллегами по каспийской "пятерке".
В регионе
29 июня 2022 г. 15:43
Лидер Туркменистана провел двусторонние встречи с главами каспийской пятерки

Президент Туркменистана в рамках VI саммита глав прикаспийских государств провел двусторонние встречи с коллегами по каспийской "пятерке".

Как передает Report, переговоры прошли тет-а-тет с президентами Казахстана, Ирана, Азербайджана и России - Касым-Жомартом Токаевым, Ибрагимом Раиси, Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, по итогам переговоров ожидается принятие коммюнике Каспийского саммита, в котором будут изложены согласованные позиции по дальнейшему развитию сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
29 июня 2022 г. 14:14
В Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами
ФотоВ Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами
29 июня 2022 г. 13:47
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей
Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей
28 июня 2022 г. 16:34
Обнародован график приема граждан в Администрации президента в июле
Обнародован график приема граждан в Администрации президента в июле
28 июня 2022 г. 11:56
Журналисты побывали на малой гидроэлектростанции Кяльбаджар-1
ФотоЖурналисты побывали на малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1"
28 июня 2022 г. 10:31
В Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
ФотоВ Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
27 июня 2022 г. 16:34
Заложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления
ФотоЗаложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления
27 июня 2022 г. 15:43
В Баку учредят Парламентскую сеть Движения неприсоединения
В Баку учредят Парламентскую сеть Движения неприсоединения
27 июня 2022 г. 12:50
Моравецкий: Пандемия показала важность развития городов для комфортного проживания
Моравецкий: Пандемия показала важность развития городов для комфортного проживания
27 июня 2022 г. 12:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi