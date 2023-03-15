Лидер турецкой оппозиции обходит Эрдогана по опросам в преддверии выборов

Кандидат от шестипартийного альянса оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу обгоняет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по уровню поддержки избирателей за несколько месяцев до выборов главы государства.

Кандидат от шестипартийного альянса оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу обгоняет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по уровню поддержки избирателей за несколько месяцев до выборов главы государства.

Как передает Report, об этом пишет Euractiv.

Согласно опросу Europe Elects, соперник турецкого лидера получает 56% голосов, а действующий руководитель страны получает лишь 44%.

Как отмечается, если эта тенденция сохранится, Кылычдароглу может стать победителем выборов и сменить Эрдогана, находящегося у власти на разных постах уже 20 лет. В то же время в парламентских выборах оппозиция также может взять верх над президентом, получая суммарно более 50% голосов против 38% у правящего блока.

При этом Euractiv подчеркивает, что несмотря на позитивные показатели противников Эрдогана, у экспертов есть опасения, что президент Турции якобы не захочет отказываться от своей власти в случае возможного поражения на выборах.

Выборы назначены на 14 мая.