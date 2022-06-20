Лидер турецкой оппозиции не исключает объявления Эрдоганом досрочных выборов

Лидер основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу не исключил, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган может объявить о проведении досрочных выборов главы государства.

Лидер основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу не исключил, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган может объявить о проведении досрочных выборов главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Karar cо слов политика.

По словам Кылычдароглу , на такой шаг Эрдоган может пойти, чтобы иметь возможность баллотироваться на третий президентский срок.

Оппозиция неоднократно требовала проведения в Турции досрочных выборов, однако Эрдоган в ответ заявлял, что они пройдут в июне 2023 года, как планируется. Представители оппозиционного блока, объединяющего шесть партий, также утверждают, что действующий президент, согласно законодательству, не может выставлять свою кандидатуру на третий президентский срок.

Газета напоминает, что, согласно изменениям, принятым в статью 101 основного закона Турции на референдуме в 2017 году, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух раз. Эрдоган дважды избирался президентом - в 2014 и 2018 годах, поэтому лишен возможности вновь участвовать в выборах. В то же время, отмечает издание, согласно 116-й статье конституции, президент, избранный на второй срок, может вновь выставить свою кандидатуру, если парламент примет решение о проведении досрочных выборов.