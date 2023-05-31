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Лидер турецкой оппозиции Кылычдароглу не покинет пост после поражения на выборах

Лидер турецкой оппозиции Кылычдароглу не покинет пост после поражения на выборах Лидер Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу, который выступал единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах, не намерен покидать свой пост после поражения 28 мая во втором туре голосования.
В регионе
31 мая 2023 г. 15:02
Лидер турецкой оппозиции Кылычдароглу не покинет пост после поражения на выборах

Лидер Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу, который выступал единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах, не намерен покидать свой пост после поражения 28 мая во втором туре голосования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду ведущий телеканала Sezju Фатих Портакал, который известен близостью к руководству НРП.

"В четверг, 1 июня, состоится заседание исполкома НРП, ничего на нем не произойдет... Кылычдароглу уходить не будет, он остается в должности лидера партии", - сказал ведущий.

После проигрыша во втором туре президентских выборов действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Кылычдароглу заявил, что продолжит борьбу с "авторитарным режимом".

В возглавляемой Кылычдароглу партии, как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в НРП, все чаще звучат голоса о необходимости смены лидера, который за время руководства партией с 2010 года не выиграл ни одни общенациональные выборы.

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