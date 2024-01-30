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Лидер партии "Российский общенародный союз" заявил о выходе из предвыборной гонки

Лидер партии "Российский общенародный союз" заявил о выходе из предвыборной гонки Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке.
В регионе
30 января 2024 г. 15:18
Лидер партии Российский общенародный союз заявил о выходе из предвыборной гонки

Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Он сдал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах и призвал поддержать действующего президента Владимира Путина.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.

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