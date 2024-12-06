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Лидер партии "Граждане" арестован из-за нападения на лидера Нацконгресса азербайджанцев

Лидер партии "Граждане" арестован из-за нападения на лидера Нацконгресса азербайджанцев Тбилисский городской суд отправил под арест на время следствия лидера оппозиционной партии "Граждане", одного из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Алеко Элисашвили.
В регионе
6 декабря 2024 г. 18:22
Лидер партии Граждане арестован из-за нападения на лидера Нацконгресса азербайджанцев

Тбилисский городской суд отправил под арест на время следствия лидера оппозиционной партии "Граждане", одного из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Алеко Элисашвили.

Как передает грузинское бюро Report, он обвиняется в расправе над членом правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и председателем Национального конгресса азербайджанцев Али Бабаевым.

Инцидент произошел 2 декабря около аптеки в центре Тбилиси, на прилегающей к улице Костава территории. В СМИ распространилось видео, в котором отражены кадры нападения Элисашвили на Бабаева. Мужчины начинают эмоционально жестикулировать, а после оппозиционер прибегает к физической силе.

Прокуратура предъявила Элисашвили обвинение в преследовании человека с применением насилия. В случае подтверждения вины оппозиционеру грозит до трех лет тюрьмы.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Azərbaycanlıları Milli Konqresinin sədrinə fikizi zor tətbiq edən müxalifət lideri həbs edilib

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