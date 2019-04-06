Лидер оппозиционной партии Грузии ознакомился с проблемами азербайджанцев

Лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу", депутат Давид Бакрадзе встретился с жителями деревни Алгет Марнеульского района страны, где проживают азербайджанцы.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию об этом распространила пресс-служба партии.

Д.Бакрадзе вместе с кандидатом на пост главы Исполнительной власти Марнеульского района от партии "Европейская Грузия" Ахмедом Иммагулиевым поинтересовался проблемами жителей деревни.

Жители сообщили, что в деревне имеется много проблем, связанных с инфраструктурой, довели до сведения, что уже более года питьевой водой снабжается только часть деревни.

Лидер партии сообщил, что в связи с проблемами села состоялось обращение к министру регионального развития и инфраструктуры Майе Цкитишвили, министру сельского хозяйства и защиты окружающей среды Левану Давиташвили.

Д.Бакарадзе призвал жителей деревни быть активными на выборах главы Исполнительной власти в Марнеульском районе 19 мая. Он обвинил правящую партию "Грузинская мечта" в непринятии никаких мер для решения беспокоящих людей проблем.