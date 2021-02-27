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Лидер оппозиции Армении оценил вероятность гражданской войны

Лидер оппозиции Армении оценил вероятность гражданской войны Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян исключил возможность гражданской войны в стране из-за противостояния с премьером Николом Пашиняном
В регионе
27 февраля 2021 г. 21:34
Лидер оппозиции Армении оценил вероятность гражданской войны
Вазген Манукян

Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян исключил возможность гражданской войны в стране из-за противостояния с премьером Николом Пашиняном.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Гражданской войны в Армении быть не может. У Никола Пашиняна есть сторонники, но они не выйдут против народа", - сказал Манукян журналистам. Он выразил надежду, что полиция выразит поддержку армии, которая требует отставки Пашиняна.

Оппозиционер считает также, что президент вновь откажется утверждать отставку начальника генерального штаба и обратится с этим вопросом в Конституционный суд.

Ранее в администрации президента Армена Саркисяна сообщили, что он в рамках своих конституционных полномочий вернул премьеру с возражениями проект указа об отставке начальника генштаба Оника Гаспарян. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции". Пашинян заявил, что повторно потребует отставки главы генштаба.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın müxalifət lideri vətəndaş müharibəsi ehtimalından danışdı

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