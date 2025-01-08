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Лидер новых властей Сирии нанесет первый зарубежный визит в Турцию

Лидер новых властей Сирии нанесет первый зарубежный визит в Турцию Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа нанесет первый зарубежный визит в Турцию. Он может состояться в кратчайшие сроки.
В регионе
8 января 2025 г. 13:36
Лидер новых властей Сирии нанесет первый зарубежный визит в Турцию

Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа нанесет первый зарубежный визит в Турцию. Он может состояться в кратчайшие сроки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Yeni Şafak.

По утверждению издания, визит должен был состояться в ближайшие дни, но был перенесен из-за изменений в программе. В ходе визита ожидается встреча аш-Шараа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которого, как пишет газета, лидер новых сирийских властей намерен поблагодарить за поддержку в свержении администрации Башара Асада.

Издание напоминает, что первым зарубежным представителем, посетившим Дамаск после прихода к власти в Сирии оппозиции, стал глава турецкой службы разведки Ибрагим Калын. Вслед за ним в столице Сирии побывал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

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Версия на английском языке Leader of new Syrian government to make first foreign visit to Türkiye
Версия на азербайджанском языке Suriyanın yeni hakimiyyətinin lideri ilk xarici səfərini Türkiyəyə edəcək

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