Лидер Исламской революции назначил главу Организации ополчения "Басидж"

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи назначил бригадного генерала Голам-Хосейна Гейбпарвара главой Организации ополчения "Басидж" и заместителем главнокомандующего КСИР Ирана по вопросам ополчения, сообщает Report со ссылкой на ParsToday.

"Принимая во внимание назначение Мохаммада-Резы Нагади на должность заместителя главы КСИР по культурным и общественным вопросам, с учетом предложение главнокомандующего КСИР, а также учитывая приверженность, достойные качества и опыт Гейбпарвара, он назначается главой Организации ополчения и заместителем главы КСИР по вопросам ополчения", - говорится в указе верховного главнокомандующего аятоллы Хаменеи.

Наряду с этим в указе отмечается, что "ожидаются: повышение более организованного участия народа (особенно молодежи), рост ополчения на аренах на которых делает акцент революция (наука, культура, оборона и служение народу), создание и структурирование научных и наблюдательных обществ на всех уровнях, особенно в штабе ополчения для создания стратегий, наблюдения за деятельностью и пресечения влияния врагов, создание решительных механизмов для увеличения взаимного сотрудничества, координации действий между соответствующими структурами".

Верховный лидер Ирана поблагодарил военачальника Нагади за его усилия на посту главы Организации ополчения.