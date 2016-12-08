Лидер Исламской революции назначил главу Организации ополчения "Басидж"

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи назначил бригадного генерала Голам-Хосейна Гейбпарвара главой Организации ополчения "Басидж" и заместителем главнокомандующего КСИР Ирана по вопросам ополчения, сообщает Report со ссылкой на ParsToday.
"Принимая во внимание назначение Мохаммада-Резы Нагади на должность заместителя главы КСИР по культурным и общественным вопросам, с учетом предложение главнокомандующего КСИР, а также учитывая приверженность, достойные качества и опыт Гейбпарвара, он назначается главой Организации ополчения и заместителем главы КСИР по вопросам ополчения", - говорится в указе верховного главнокомандующего аятоллы Хаменеи.
Наряду с этим в указе отмечается, что "ожидаются: повышение более организованного участия народа (особенно молодежи), рост ополчения на аренах на которых делает акцент революция (наука, культура, оборона и служение народу), создание и структурирование научных и наблюдательных обществ на всех уровнях, особенно в штабе ополчения для создания стратегий, наблюдения за деятельностью и пресечения влияния врагов, создание решительных механизмов для увеличения взаимного сотрудничества, координации действий между соответствующими структурами".
Верховный лидер Ирана поблагодарил военачальника Нагади за его усилия на посту главы Организации ополчения.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
Поделиться в Facebook