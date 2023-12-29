Лидер "Грузинской мечты" раскрыл планы президента Грузии к парламентским выборам

Ведется разработка плана по участию президента Грузии Саломе Зурабишвили в предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года.

Ведется разработка плана по участию президента Грузии Саломе Зурабишвили в предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Одним из основных разрабатываемых планов является участие Саломе Зурабишвили в парламентских выборах... Для этого в августе-сентябре она может уйти с должности и непосредственно принять участие в выборах. Она мало что теряет, ее полномочия и так истекают до конца года", – отметил он.

Ранее Кобахидзе заявил, что план состоит в том, что крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" должна выступить на выборах двумя фронтами. Помимо "Нацдвижения", будет еще одно новое объединение, в состав которого войдет Зурабишвили вместе с другими оппозиционными партиями.

Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции. Преемника Зурабишвили будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5%-й барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.

При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.