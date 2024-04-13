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Лидер "Грузинской мечты" обвинил президента в антигосударственных действиях

Лидер "Грузинской мечты" обвинил президента в антигосударственных действиях Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили считает антигосударственным решение президента Саломе Зурабишвили о помиловании радикала Лазаре Григориадиса, осужденного на девять лет заключения за нанесение ожогов полицейскому и поджо
В регионе
13 апреля 2024 г. 15:42
Лидер Грузинской мечты обвинил президента в антигосударственных действиях

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили считает антигосударственным решение президента Саломе Зурабишвили о помиловании радикала Лазаре Григориадиса, осужденного на девять лет заключения за поджог полицейского автомобиля и ожогам, полученным в результате полицейским.

Об этом Report передает со ссылкой на Интерфакс.

"Решение о помиловании, принятое президентом Саломе Зурабишвили, нельзя назвать иначе, как антигосударственное. Она помиловала человека, который бросил в полицейского "коктейль Молотова" и хотел сжечь его заживо. Эти кадры были обнародованы, и их увидели во всем мире", - сказал он журналистам в субботу.

Как отметил Гарибашвили, "для меня непонятно, как эта женщина [Зурабишвили] сможет выполнять президентские полномочия в оставшиеся несколько месяцев до переизбрания".

По его словам, Зурабишвили "координировано действует с радикальной оппозицией".

Президент Грузии заявила накануне в эфире телеканала "Пирвели ТВ", что помилует осужденного Григориадиса.

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Версия на азербайджанском языке “Gürcü arzusu”nun lideri Prezidenti dövlət əleyhinə fəaliyyətdə ittiham edib

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