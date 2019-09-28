Лидер Грузии выступила за диалог с Россией

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси необходимо использовать путь дипломатии и переговоров с российской стороной, чтобы разрешить существующие проблемы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она прокомментировала результаты переговоров глав внешнеполитических ведомств Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.

«Когда у страны есть такие проблемы, как оккупированные территории, существует два пути: первый — это военный, от которого мы отказались, а второй — это путь дипломатии и переговоров», — сказала она.

По словам Зурабишвили, в её стране «нет русофобии». Также президент Грузии приветствовала реакцию западных стран, которые положительно оценили прошедшие переговоры глав МИД Грузии и России.