О нас

Лидер армянской оппозиции призвал собраться 10 июня на массовые акции неповиновения

Лидер армянской оппозиции призвал собраться 10 июня на массовые акции неповиновения Лидер армянского оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал 10 июня собраться на массовые акции неповиновения и протестовать в течение 96 часов для "навязывания своей воли" властям.
В регионе
9 июня 2024 г. 20:52
Лидер армянской оппозиции призвал собраться 10 июня на массовые акции неповиновения

Лидер армянского оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал 10 июня собраться на массовые акции неповиновения и протестовать в течение 96 часов для "навязывания своей воли" властям.

Как передает Report, трансляцию митинга ведут местные новостные порталы.

"Сейчас мы должны принять решение. Мы можем решить нашу задачу, если с завтрашнего дня всего лишь в течение четырех дней беспрерывно, не выходя на работу, без отдыха и сна мы выйдем на улицы и навяжем свою волю", - сказал Галстанян.

Лидер армянской оппозиции также призвал депутатов парламента 11 июня инициировать заседание для обсуждения роспуска правительства.

"По нашему требованию оппозиционные депутаты Национального собрания инициируют внеочередное заседание парламента 11 июня в 18:30. Повестка дня - отставка правительства и формирование нового правительства", - подчеркнул Галстанян.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan müxalifətinin lideri kütləvi itaətsizlik aksiyalarına çağırıb

Самое важное

Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi