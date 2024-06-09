Лидер армянской оппозиции призвал собраться 10 июня на массовые акции неповиновения

Лидер армянского оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал 10 июня собраться на массовые акции неповиновения и протестовать в течение 96 часов для "навязывания своей воли" властям.

Лидер армянского оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал 10 июня собраться на массовые акции неповиновения и протестовать в течение 96 часов для "навязывания своей воли" властям.

Как передает Report, трансляцию митинга ведут местные новостные порталы.

"Сейчас мы должны принять решение. Мы можем решить нашу задачу, если с завтрашнего дня всего лишь в течение четырех дней беспрерывно, не выходя на работу, без отдыха и сна мы выйдем на улицы и навяжем свою волю", - сказал Галстанян.

Лидер армянской оппозиции также призвал депутатов парламента 11 июня инициировать заседание для обсуждения роспуска правительства.

"По нашему требованию оппозиционные депутаты Национального собрания инициируют внеочередное заседание парламента 11 июня в 18:30. Повестка дня - отставка правительства и формирование нового правительства", - подчеркнул Галстанян.