Лидер армянской оппозиции обсудил с президентом ситуацию в стране

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Лидер протестов в Армении Никол Пашинян сообщил о новой встрече с президентом республики Арменом Саркисяном, на которой они обсудили внутриполитическую ситуацию в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Провел встречу с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. Обсудили последние развития внутриполитической ситуации и возможные пути решения проблем", — сказал Пашинян.