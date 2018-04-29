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    Лидер армянской оппозиции обсудил с президентом ситуацию в стране

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Лидер протестов в Армении Никол Пашинян сообщил о новой встрече с президентом республики Арменом Саркисяном, на которой они обсудили внутриполитическую ситуацию в стране.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

    "Провел встречу с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. Обсудили последние развития внутриполитической ситуации и возможные пути решения проблем", — сказал Пашинян.

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