Лидер оппозиционного альянса: Пашинян расколет Армению

Лидер оппозиционного альянса "Мать Армения" Андраник Теванян заявил, что премьер Никол Пашинян поставил страну в центр конфликта между ОДКБ и НАТО, и это приведет к расколу в Армении.

Лидер оппозиционного альянса "Мать Армения" Андраник Теванян заявил, что премьер Никол Пашинян поставил страну в центр конфликта между ОДКБ и НАТО, что приведет к расколу в Армении.

Об этом Report передает со ссылкой на армянские СМИ.

Теванян указал, что руководимый им альянс является единственной силой, участвующей в выборах Совета старейшин, которая дает четкую оценку деструктивному и антигосударственному правительству Пашиняна.

"Члены альянса "Мать Армения" ходят от дома к дому, от двора к двору, чтобы бить тревогу", - указал оппозиционный лидер.

Он добавил, что само существование Армении находится под угрозой.