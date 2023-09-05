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Лидер оппозиционного альянса: Пашинян расколет Армению

Лидер оппозиционного альянса: Пашинян расколет Армению Лидер оппозиционного альянса "Мать Армения" Андраник Теванян заявил, что премьер Никол Пашинян поставил страну в центр конфликта между ОДКБ и НАТО, и это приведет к расколу в Армении.
В регионе
5 сентября 2023 г. 04:09
Лидер оппозиционного альянса: Пашинян расколет Армению

Лидер оппозиционного альянса "Мать Армения" Андраник Теванян заявил, что премьер Никол Пашинян поставил страну в центр конфликта между ОДКБ и НАТО, что приведет к расколу в Армении.

Об этом Report передает со ссылкой на армянские СМИ.

Теванян указал, что руководимый им альянс является единственной силой, участвующей в выборах Совета старейшин, которая дает четкую оценку деструктивному и антигосударственному правительству Пашиняна.

"Члены альянса "Мать Армения" ходят от дома к дому, от двора к двору, чтобы бить тревогу", - указал оппозиционный лидер.

Он добавил, что само существование Армении находится под угрозой.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın müxalifət lideri: “Paşinyan ölkəni parçalayacaq”

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