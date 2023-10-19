Лицо, которому Араик Арутюнян подарил пистолет, совершил вооруженный инцидент в Ереване

Человек, которому бывший глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян подарил пистолет, совершил вооруженный инцидент в столице Армении Ереване.
Об этом передает Report со ссылкой на местную прессу.
Так, инцидент произошел на улице А.Грибоедова. Лицо, совершившее инцидент, задержано. По информации, это 50-летний житель Еревана Арман А. У него был обнаружен пистолет марки Veretta с 8 патронами и изъят в качестве вещественных доказательств.
Он сообщил полиции, что оружие получил в подарок от Араика Арутюняна в 2023 году.
По факту проводится расследование.