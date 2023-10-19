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Лицо, которому Араик Арутюнян подарил пистолет, совершил вооруженный инцидент в Ереване

Лицо, которому Араик Арутюнян подарил пистолет, совершил вооруженный инцидент в Ереване Человек, которому бывший глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян подарил пистолет, совершил вооруженный инцидент в столице Армении Ереване.
В регионе
19 октября 2023 г. 23:04
Лицо, которому Араик Арутюнян подарил пистолет, совершил вооруженный инцидент в Ереване

Человек, которому бывший глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян подарил пистолет, совершил вооруженный инцидент в столице Армении Ереване.

Об этом передает Report со ссылкой на местную прессу.

Так, инцидент произошел на улице А.Грибоедова. Лицо, совершившее инцидент, задержано. По информации, это 50-летний житель Еревана Арман А. У него был обнаружен пистолет марки Veretta с 8 патронами и изъят в качестве вещественных доказательств.

Он сообщил полиции, что оружие получил в подарок от Араика Арутюняна в 2023 году.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAraik Arutyunyanın tapança hədiyyə etdiyi şəxs İrəvanda silahlı insident törədib

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