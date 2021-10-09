Личный врач Саакашвили дал неутешительный прогноз

Личный врач находящегося в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николо Кипшидзе сообщил журналистам, что у его пациента анемия, состояние его здоровья может ухудшиться в ближайшие дни.

Личный врач находящегося в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николо Кипшидзе сообщил журналистам, что у его пациента анемия, состояние его здоровья может ухудшиться в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, Кипшидзе отметил, что Саакашвили силен и чувствует себя хорошо.

"Он очень нервничал из-за истории с обрушением дома в Батуми. Продолжает голодовку и сказал мне, что не прекратит ее", - рассказал врач.

По его словам, он встретился и поговорил с главным врачом тюрьмы, в которой находится Саакашвили, и обследования политика, которые, по мнению специалиста, должны были быть проведены, уже сделаны.

"Ответы не обнадеживающие. Ему пока не нужна медикаментозная помощь, но она понадобится на следующей неделе. Через два-три дня эти анализы станут хуже и потребуют другого лечения. Он никогда не был на сухой голодовке, принимает воду. Он не принимает пищу, выпил сок - и больше у него нет денег на покупку. Состояние здоровья ухудшится. Через несколько дней будет в опасности, потому что у него анемия",- заявил Кипшидзе.

Ранее в пятницу адвокаты Саакашвили сообщили, что их подзащитный на восьмой день голодовки похудел на 12 килограммов. Начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили рассказал журналистам, что политик начал принимать в тюремной камере мед и натуральные соки.