Личность напавшего на прохожих в Сургуте установлена

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Следователи установили личность мужчины, напавшего с ножом на прохожих в Сургуте. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В настоящее время следователями установлена личность нападавшего, по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения", - сказала она.

По словам Петренко, на молодого человека запрошены характеризующие материалы, будет проверяться информация о его возможных психических отклонениях.

Напомним, по данным СК, утром в субботу вооруженный ножом мужчина совершил в центральной части города нападение на прохожих. Ножевые ранения различной степени тяжести получили семь человек, все пострадавшие были госпитализированы. На место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые в целях пресечения противоправных действий нападавшего применили оружие, в результате чего он был ликвидирован.