Левон Тер-Петросян: Армении придется подписать мирный договор с Азербайджаном и Турцией

"Армению ждут тяжелые и болезненные решения, ей придется подписать договоры как с Азербайджаном, так и с Турцией".

"Армению ждут тяжелые и болезненные решения, ей придется подписать договоры как с Азербайджаном, так и с Турцией".

Как передает Report, такое мнение высказал в интервью армянскому Общественному телевидению первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

"Это никому неприятно, но придет момент, когда не будет другого выбора", - сказал Тер-Петросян.

По его словам, если не решить проблемы с Баку и Анкарой, то в скором времени само существование армянской государственности окажется под угрозой.

При этом, первый президент РА назвал возможное подписание мирного договора с Азербайджаном капитуляцией Армении.

По его словам, в истории было немало случаев, когда государства, гораздо более сильные, чем Армения, капитулировали. В этом контексте он привел пример Японии.

"В мире нет стран-соседей, между которыми не были бы подписаны мирные соглашения. Да, это – капитуляция Армении", – заявил Тер-Петросян.

Вне зависимости от того, кто примет столь тяжелые для страны решения, его назовут предателем, уверен первый президент Армении.

"Все решения плохи для нас. Я вижу задачу следующим образом: из всех плохих вариантов выбрать наименее болезненный, а для достижения этого мы должны владеть информацией, которую знает лишь Никол Пашинян", - подчеркнул экс-глава государства.

По его словам, на данный момент любой, кто заменит Пашиняна, возможно, подпишет еще более неблагоприятный документ.