Летевший в Тегеран турецкий самолет направился в Баку

Турецкий самолет, следовавший по маршруту Стамбул - Тегеран, сменил направление и отправился в сторону Баку

Причиной смены курса самолета Turkish Airlines, следовавшего в Тегеран, стали погодные условия.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба аэропорта имени Имама Хомейни.

"Пилот самолета компании Turkish Airlines поменял место назначения на Баку в связи с погодными условиями. (Самолет) вернется в Тегеран, когда погодные условия стабилизируются", - говорится в сообщении агентства Tasnim .

Отметим, что турецкий самолет, следовавший по маршруту Стамбул - Тегеран, сменил в ночь на 30 января направление и отправился в сторону Баку. Речь идет о рейсе авиакомпании Turkish Airlines TK874, который должен был приземлиться в иранской столице в 00:05 по местному времени (00:35 по бакинскому времени).

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Ранее в субботу агентство Jamaran сообщило, что в западных районах Тегерана были слышны звуки сирен тревоги.

Турецкий самолет, следовавший по маршруту Стамбул - Тегеран, сменил направление и отправился в сторону Баку.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло системы Flight Radar.

Речь идет о рейсе авиакомпании Turkish Airlines TK874. Самолет должен был приземлиться в Тегеране в 00:05 по местному времени.

Причина изменения маршрута неизвестна.