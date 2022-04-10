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Летевший в Ереван самолет вернулся в Москву из-за неисправности

Летевший в Ереван самолет вернулся в Москву из-за неисправности Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт Жуковский после срабатывания датчика отказа тормозной системы.
В регионе
10 апреля 2022 г. 13:57
Летевший в Ереван самолет вернулся в Москву из-за неисправности

Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт Жуковский после срабатывания датчика отказа тормозной системы.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Самолет, выполнявший рейс WZ4325 (Москва-Ереван), вернулся в аэропорт Жуковский из-за срабатывания датчика отказа тормозной системы. Было принято решение о возврате воздушного судна Sukhoi Superjet в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.

Он добавил также, что самолет приземлился в аэропорту примерно в 11.17 по московскому времени.

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