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Летевший в Армению российский самолет вернулся в аэропорт вылета

Летевший в Армению российский самолет вернулся в аэропорт вылета Летевший в Армению самолет российской авиакомпании "Азимут" экстренно сменил курс и вернулся в аэропорт вылета.
В регионе
21 июля 2023 г. 19:10
Летевший в Армению российский самолет вернулся в аэропорт вылета

Летевший в Армению самолет российской авиакомпании "Азимут" экстренно сменил курс и вернулся в аэропорт вылета.

Об сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Инцидент произошел с пассажирским лайнером, следовавшим из Минеральных Вод в Ереван. Отмечается, что у самолета отвалился капот левого двигателя. Обшивка упала на территории аэропорта.

"Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где совершил благополучную посадку спустя несколько минут", - говорится в сообщении.

Ранее вылет самолета Airbus из Москвы был сорван из-за нештатной ситуации. Воздушное судно не смогло улететь в место назначения из-за плохого самочувствия пассажирки.

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