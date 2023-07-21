Летевший в Армению российский самолет вернулся в аэропорт вылета

Летевший в Армению самолет российской авиакомпании "Азимут" экстренно сменил курс и вернулся в аэропорт вылета.

Летевший в Армению самолет российской авиакомпании "Азимут" экстренно сменил курс и вернулся в аэропорт вылета.

Об сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Инцидент произошел с пассажирским лайнером, следовавшим из Минеральных Вод в Ереван. Отмечается, что у самолета отвалился капот левого двигателя. Обшивка упала на территории аэропорта.

"Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где совершил благополучную посадку спустя несколько минут", - говорится в сообщении.

Ранее вылет самолета Airbus из Москвы был сорван из-за нештатной ситуации. Воздушное судно не смогло улететь в место назначения из-за плохого самочувствия пассажирки.