Летевший по маршруту Стамбул-Минск самолет совершил посадку с частично разрушенным шасси

Пассажирский самолет авиакомпании "Белавиа", летевший по маршруту Стамбул-Минск, успешно совершил посадку в белорусской столице, несмотря на технические неполадки.

Пассажирский самолет авиакомпании "Белавиа", летевший по маршруту Стамбул-Минск, успешно совершил посадку в белорусской столице, несмотря на технические неполадки.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.

После вылета рейса В2-784 из международного аэропорта Стамбула имени Ататюрка (IST), выполнявшийся на Boeing 737-MAX 8, наземные службы аэропорта осмотрели взлетно-посадочную полосу и сообщили о возможном повреждении колеса самолета.

По данным пресс-службы, посадка прошла благополучно, находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Самолет был оставлен на взлетно-посадочной полосе, а двигатели заглушены, чтобы не допустить возможного перегрева шасси. Затем воздушное судно было отбуксировано на место стоянки.