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Летевший в Благовещенск пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Чите

Летевший в Благовещенск пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Чите Пассажирский самолет Boeing 737, летевший из Красноярска в Благовещенск, совершил экстренную посадку в Чите.
В регионе
26 марта 2024 г. 09:55
Летевший в Благовещенск пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Чите

Пассажирский самолет Boeing 737, летевший из Красноярска в Благовещенск, совершил экстренную посадку в Чите.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Boeing 737 благополучно приземлился в Чите. Предварительно, никто не пострадал. На борту находятся 172 пассажира", - сообщил источник.

Согласно онлайн-табло аэропорта Благовещенска, рейс FV-6879 авиакомпании "Россия" должен был приземлиться в пункте назначения в 14.45.

09.44

Пассажирский Boeing, выполнявший рейс Красноярск - Благовещенск, готовится совершить экстренную посадку в Чите.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Boeing 737 на пути следования из Красноярска в Благовещенск запросил экстренную посадку в Чите", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время борт снижается и готовится к посадке.

По данным сервиса Flightradar, самолет находится в воздухе уже более двух с половиной часов. До Благовещенска ему оставалось около получаса пути.

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