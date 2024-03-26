Летевший в Благовещенск пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Чите

Пассажирский самолет Boeing 737, летевший из Красноярска в Благовещенск, совершил экстренную посадку в Чите.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
"Boeing 737 благополучно приземлился в Чите. Предварительно, никто не пострадал. На борту находятся 172 пассажира", - сообщил источник.
Согласно онлайн-табло аэропорта Благовещенска, рейс FV-6879 авиакомпании "Россия" должен был приземлиться в пункте назначения в 14.45.
Пассажирский Boeing, выполнявший рейс Красноярск - Благовещенск, готовится совершить экстренную посадку в Чите.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.
"Boeing 737 на пути следования из Красноярска в Благовещенск запросил экстренную посадку в Чите", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время борт снижается и готовится к посадке.
По данным сервиса Flightradar, самолет находится в воздухе уже более двух с половиной часов. До Благовещенска ему оставалось около получаса пути.