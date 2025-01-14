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Летевший из Иркутска в Усть-Кут самолет Utair сел в Братске из-за непогоды

Летевший из Иркутска в Усть-Кут самолет Utair сел в Братске из-за непогоды Самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Иркутск - Усть-Кут, совершил посадку на аэродроме в Братске из-за плохой погоды.
В регионе
14 января 2025 г. 10:24
Летевший из Иркутска в Усть-Кут самолет Utair сел в Братске из-за непогоды

Самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Иркутск - Усть-Кут, совершил посадку на аэродроме в Братске из-за плохой погоды.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"14 января около 09:00 воздушное судно авиакомпании Utair, следовавшее по маршруту Иркутск - Усть-Кут, совершило посадку на аэродроме Братска в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями аэропорта назначения. Посадка совершена благополучно. Вылет рейса запланирован на 14:30 при благоприятных метеоусловиях. Братской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в Усть-Куте днем 14 января до минус 16 градусов, небольшой снег и сильный ветер.

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Версия на английском языке Utair aircraft makes emergency landing in Russia due to unfavorable weather conditions
Версия на азербайджанском языке Rusiyada təyyarə əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən məcburi eniş edib

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