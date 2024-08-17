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Лесные пожары в Измире достигли жилых кварталов, начата эвакуация

Лесные пожары в Измире достигли жилых кварталов, начата эвакуация Лесные пожары в турецкой провинции Измир на фоне сильного ветра достигли жилых домов, власти начали эвакуацию.
В регионе
17 августа 2024 г. 00:37
Лесные пожары в Измире достигли жилых кварталов, начата эвакуация

Лесные пожары в турецкой провинции Измир на фоне сильного ветра достигли жилых домов, власти начали эвакуацию.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал TRT Haber.

Пострадавших в результате стихии нет, однако жилым кварталам нанесен серьезный ущерб. Огонь уничтожил 16 домов, жильцы еще 44 эвакуированы.

В настоящее время к тушению пожара в провинции привлечены пять самолетов, 15 вертолетов и большое количество техники. На определенных участках ограничено движение транспорта.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы находится на месте пожара.

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