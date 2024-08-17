Лесные пожары в Измире достигли жилых кварталов, начата эвакуация

Лесные пожары в турецкой провинции Измир на фоне сильного ветра достигли жилых домов, власти начали эвакуацию.
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Пострадавших в результате стихии нет, однако жилым кварталам нанесен серьезный ущерб. Огонь уничтожил 16 домов, жильцы еще 44 эвакуированы.
В настоящее время к тушению пожара в провинции привлечены пять самолетов, 15 вертолетов и большое количество техники. На определенных участках ограничено движение транспорта.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы находится на месте пожара.