Лесные пожары в Измире достигли жилых кварталов, начата эвакуация

Лесные пожары в турецкой провинции Измир на фоне сильного ветра достигли жилых домов, власти начали эвакуацию.

Лесные пожары в турецкой провинции Измир на фоне сильного ветра достигли жилых домов, власти начали эвакуацию.

Как передает Report , об этом сообщает местный телеканал TRT Haber.

Пострадавших в результате стихии нет, однако жилым кварталам нанесен серьезный ущерб. Огонь уничтожил 16 домов, жильцы еще 44 эвакуированы.

В настоящее время к тушению пожара в провинции привлечены пять самолетов, 15 вертолетов и большое количество техники. На определенных участках ограничено движение транспорта.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы находится на месте пожара.