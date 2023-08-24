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Лесные пожары в Чанаккале взяты под контроль

Лесные пожары в Чанаккале взяты под контроль Бушующие в турецкой провинции Чанаккале уже третий день подряд лесные пожары взяты под контроль.
В регионе
24 августа 2023 г. 12:47
Лесные пожары в Чанаккале взяты под контроль

Бушующие в турецкой провинции Чанаккале уже третий день подряд лесные пожары взяты под контроль.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

По его словам, в результате пожара сгорела территория площадью более 4 000 гектаров.

В тушении пожара задействовано 3 775 человек личного состава, 10 самолетов и 38 вертолетов. В целом использовано 900 тыс. тонн воды.

Движение по дороге Чанаккале-Чан восстановлено.

Пожар в Эскишехир также взят под контроль.

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